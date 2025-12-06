Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza Organize Sanayi Bölgesi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

        Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin (Havza OSB) yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:44 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza Organize Sanayi Bölgesi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin (Havza OSB) yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'in yeni sanayi ve lojistik üssü, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin Samsun Limanı, Merzifon Havalimanı ve Çarşamba Havalimanıyla birlikte deniz ve hava taşımacılığına yakın konumunun bulunduğu belirtildi.

        İçerisinden geçen demiryolu hattı ve demiryolu yükleme rampasıyla yatırımcılara hızlı, güvenli ve maliyet avantajı sağlayan lojistik erişim imkanı sunulduğu aktarılan açıklamada, mevcut 965 dönümlük alanının 8 bin 3 dönümlük genişleme sahasıyla kısa sürede Karadeniz Bölgesinin en büyük OSB'si olduğu belirtildi.

        Havza OSB'de mevcut OSB imar planında toplam 61 parsel oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, sanayi tesisleri için tahsis edilmek üzere 41 parsel ayrıldığı kaydedildi.

        Geriye kalan parsellerin arıtma tesisi alanı, idari, sosyal tesis, yeşil alan, depolama ve lojistik destek, demiryolu yükleme alanı gibi amaçlarla planlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Mevcut durumda doluluk oranının yüzde 100 olduğu Havza OSB'de, Arkoz Gaz Beton, Eurocast, Durşam Makina, Günal Gemi İnşaat Makina, Ekip Tarım, Kardeneye, Acun Baklava, Tatcen Gıda, Üçer Grup, Dinçer Sıcak Dövme ve Otomotiv, Lacivert Aksesuar, MDG Ahşap, Blacksea Aqua Feed, Uğur Balkuv Triko, Trend Mühendislik Makine, ABS Global, Akademi Tıbbi Aletler, Fatih Sözen, ERYA Demir Çelik Metal, AYBA Tekstil, GNR Orman Ürünleri, Akçek Asfalt İnşaat, Blokhan Ahşap Yapı Elemanları, Entegre Harç, Face Orman Ürünleri, Bas Sourcing, Akçek Asfalt, Safi Ofis Mobilyaları, ENS Büyükler, Kentmo Mobilya ve Köksal Kardeşler İnşaat Malzemeleri olmak üzere 31 firmada toplam 795 kişi istihdam edilmektedir."

        Genişleme alanlarında altyapı çalışmalarının hızla devam ettiği 2025 yılında Havza OSB’de yeni ön tahsislere başlandığı hatırlatılan açıklamada, "Hayat Kimya, Rulopak Kimya ve Hijyen Sistemleri, Entegre Harç, Efor Çay, Genvera Enerji, Otat Gıda, Köksal Kardeşler İnşaat Malzemeleri, Havza Üçler İnşaat Hafriyat, Samsun Üçer Grup ve Marsan Ölçü Aletleri Kalibrasyon olmak üzere 10 firmaya toplamda 774 bin metrekare alanın ön tahsisi yapılıp, tahsis sözleşmeleri imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, tahsislerin devam ettiğine vurgu yapılarak, "Samsunlu ve ulusal ve uluslararası yatırımcılardan yoğun talep gelmektedir. OSB'nin Samsun-Ankara-İstanbul karayoluna doğrudan sınır konumda olması, iç pazarlara kesintisiz ulaşım sağlarken, bölgeden geçen demiryolu hattı ve TCDD ile imzalanan protokol kapsamında yapılacak olan 140 bin metrekarelik yükleme boşaltma merkezi, Samsun Limanı ve iki havalimanına yakınlığıyla birlikte Havza OSB'yi çok yönlü bir lojistik merkez haline getirmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından planlanan Delice-Çorum-Samsun hızlı tren hattının da ulaşım sürelerini kısaltarak lojistik maliyetleri düşürmesi, Havza OSB'ye daha fazla yatırım ve iş gücü çekilmesini kolaylaştırması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Açıklamada, "2024 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından genişleme alanına yapılması kararlaştırılan TEİAŞ 100 MVA Trafo İndirme Merkezi için 28 dönümlük alan tahsis edilmiş, yer seçimi ve etüt çalışmaları tamamlanmış olup bu yatırım OSB'nin enerji güvenliğini, kapasitesini ve büyük sanayi yatırımlarını destekleyebilecek altyapı gücünü önemli ölçüde artırmaktadır." denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!

        Benzer Haberler

        Samsun'da 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Havza'da "Sınır Var Sinir Yok" söyleşisi düzenlendi
        Havza'da "Sınır Var Sinir Yok" söyleşisi düzenlendi
        Havza OSB, Karadeniz'in en büyüğü oldu
        Havza OSB, Karadeniz'in en büyüğü oldu
        Samsun'da mor patlıcan incirinden sağlanacak gelirle kız öğrencilere burs v...
        Samsun'da mor patlıcan incirinden sağlanacak gelirle kız öğrencilere burs v...
        Yüksel Yıldırım: "Samsunspor asla kimseye diz çökmez ve çökmeyecek"
        Yüksel Yıldırım: "Samsunspor asla kimseye diz çökmez ve çökmeyecek"
        Kahverengi kokarca savaşçıları: 2025'te 3 bin sülün doğaya salındı
        Kahverengi kokarca savaşçıları: 2025'te 3 bin sülün doğaya salındı