        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da devrilen pikabın sürücüsü öldü

        Samsun'un Terme ilçesinde devrilen pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 17:29 Güncelleme: 11.12.2025 - 17:29
        Samsun'da devrilen pikabın sürücüsü öldü
        Samsun'un Terme ilçesinde devrilen pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Tarık Çatal (42) yönetimindeki 55 AK 161 plakalı pikap, Samsun-Ordu kara yolunda devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada yapılan müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

