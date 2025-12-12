Borsa İstanbul YBO öğrencilerinden Bafra Görme Engelliler Derneğine ziyaret

Samsun'un Bafra ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Borsa İstanbul Şehit Erol Haspulat Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) öğrencileri, Bafra Görme Engelliler Derneğini ziyaret etti.

Borsa İstanbul Şehit Erol Haspulat Yatılı Bölge Ortaokulu Müdür Yardımcısı Sefer Coşkun ve öğretmen Sedef Köroğlu rehberliğindeki öğrenciler, dernek üyeleriyle bir araya gelerek yaşam deneyimlerini dinledi.

Ziyaret sırasında öğrencilere, görme engellilerin kullandığı iletişim yöntemleri, bağımsız hareket için kullanılan bastonun işlevi ve Braille (kabartma) alfabesi tanıtıldı.

Öğrenciler, bastonla yürüyerek görme engelli bireylerin dünyasını anlamaya çalıştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, görme engellilerin sosyal hayattaki bağımsızlıklarına dikkati çekerek, "Görmemek bir eksiklik değildir, sadece bir farklılıktır. Engelleri ortadan kaldırarak onların hayatını kolaylaştırırsak, kimseye bağlı olmadan her türlü işlerini tek başına yapabildiklerini görürüz." dedi.