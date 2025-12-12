Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da bir kişi eski çalıştığı iş yerini kundakladı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde bir kişi, eski çalıştığı iş yerini kundakladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 19:07 Güncelleme: 12.12.2025 - 19:07
        Samsun'un Yakakent ilçesinde bir kişi, eski çalıştığı iş yerini kundakladı.

        Yakakent ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Yangın nedeniyle hasar oluşan iş yerinde polis ekiplerince inceleme yapıldı.

        Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, yangını B.T'nin (17) çıkardığını belirledi.

        Gözaltına alınan şüphelinin eski çalıştığı iş yerini alacak meselesi nedeniyle kundakladığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

