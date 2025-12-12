Samsun'da bir kişi eski çalıştığı iş yerini kundakladı
Samsun'un Yakakent ilçesinde bir kişi, eski çalıştığı iş yerini kundakladı.
Yakakent ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle hasar oluşan iş yerinde polis ekiplerince inceleme yapıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, yangını B.T'nin (17) çıkardığını belirledi.
Gözaltına alınan şüphelinin eski çalıştığı iş yerini alacak meselesi nedeniyle kundakladığı öğrenildi.
