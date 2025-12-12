Samsun'da ortaokul öğrencileri için değerler eğitimi gezisi yapıldı

Anadolu Selçuklu döneminin önemli isimlerinden Tekkeköy'ün kurucusu Şeyh Yusuf Zeynuddin'in adını taşıyan cami ile türbesinin ziyaret edildiği gezide caminin imam hatibi tarafından öğrencilere bilgi verildi.

Öğrenciler, program kapsamında Tekkeköy Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Uygulama Camisi ile Dini Eserler Müzesini ziyaret ederek cuma namazı kıldı. Okul yetkilileri tarafından da kurum tanıtımı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.