        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da ortaokul öğrencileri için değerler eğitimi gezisi yapıldı

        Samsun'da ortaokul öğrencilerine yönelik değerler eğitimi gezisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 19:22 Güncelleme: 12.12.2025 - 19:22
        Samsun'da ortaokul öğrencileri için değerler eğitimi gezisi yapıldı
        Samsun'da ortaokul öğrencilerine yönelik değerler eğitimi gezisi düzenledi.

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" ve "Vakti Kuşanmak" projeleri kapsamında İlkadım Şehit Mesut Yılmaz Ortaokulu’nun 7. sınıf öğrencileri Tekkeköy’e gezi düzenledi.

        Öğrenciler, program kapsamında Tekkeköy Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Uygulama Camisi ile Dini Eserler Müzesini ziyaret ederek cuma namazı kıldı. Okul yetkilileri tarafından da kurum tanıtımı gerçekleştirildi.

        Anadolu Selçuklu döneminin önemli isimlerinden Tekkeköy'ün kurucusu Şeyh Yusuf Zeynuddin'in adını taşıyan cami ile türbesinin ziyaret edildiği gezide caminin imam hatibi tarafından öğrencilere bilgi verildi.

        Tekkeköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü de öğrencilerle "Vakti Kuşanmak" projesi kapsamında sunum gerçekleştirdi.

        Gezi, Arkeoloji Müzesi ve Tekkeköy Mağaraları ziyaretiyle tamamlandı.

