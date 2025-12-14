Samsun'da 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, nitelikli dolandırıcılık suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
