        Samsun Haberleri

        Samsun'da 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 11:34 Güncelleme: 14.12.2025 - 11:34
        Samsun'da 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ekipler, nitelikli dolandırıcılık suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

