        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        19 Mayıs ilçesinde çiftçilere TARSİM anlatıldı

        19 Mayıs ilçesinde "TARSİM Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 10:56 Güncelleme: 14.12.2025 - 10:56
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kösedik Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda, tarımsal üretimde karşılaşılan risklere karşı tarım sigortalarının önemi, TARSİM kapsamında sunulan sigorta türleri ve çiftçilerin bu sigortalardan nasıl faydalanabileceği konularında bilgilendirmeler yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halit Kıvanç Sekban, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, tarım sigortalarının üreticiler için hayati bir güvence olduğunu vurgulayarak, doğal afetler ve zararlılar karşısında çiftçilerin mağduriyet yaşamaması adına TARSİM'in önemine dikkati çekti.

        Sekban ayrıca bölgede tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca ile mücadele konusunda da kısa bir bilgilendirme yaptı.

        TARSİM Bölge Müdür Yardımcısı Tuğba Cingöz de TARSİM'in işleyişi, teminat kapsamları, hasar tespit süreçleri ve devlet destekli tarım sigortalarının avantajları hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

        Toplantı, çiftçilerden gelen soruların yanıtlanması, katılımcıların görüş ve taleplerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.

        Yetkililer, bu tür toplantıların çiftçilerin bilinçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, benzer bilgilendirme çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğini ifade etti.

        Toplantıya, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TARSİM Bölge Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi temsilcileri, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

