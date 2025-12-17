Alaçam'da aralık ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Yapılan seçim sonucunda, Kızlan Mahallesi Muhtarı Satılmış Büyüktanrıverdi,Fatih Mahallesi Muhtarı Ramazan Demir mütevelli heyet üyesi olarak seçildi.

Toplantının ardından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mütevelli Heyetinde görev almak üzere muhtar üye seçimi yapıldı.

Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, mahalle muhtarları ve ilgili kurum amirlerinin katıldığı toplantıda ilçenin genel durumu, mahallelerde iletilen talepler, devam eden çalışmalar ve çözüm önerileri ele alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.