        Vezirköprü'de Öğretmenler Günü turnuvaları tamamlandı

        Vezirköprü'de Öğretmenler Günü turnuvaları tamamlandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen spor turnuvaları, sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 14:09 Güncelleme: 17.12.2025 - 14:09
        Vezirköprü'de Öğretmenler Günü turnuvaları tamamlandı
        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen spor turnuvaları, sona erdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen turnuvalarda öğretmenler, voleybol ve dart branşlarında mücadele etti.

        Voleybol turnuvası Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Voleybol Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğiyle, dart turnuvası ise Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

        Turnuvalarda dereceye giren takım ve sporcular, kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Ödül törenine Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ile davetliler katıldı.

        Voleybol turnuvasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dart turnuvasında ise Mustafa Yılmaz birinci oldu. Turnuva özel ödülü ise Hilal Çalışkan'a verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

