Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'dan Salıpazarı Belediyesine ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca'yı ziyaret etti.

Karaca tarafından karşılanan Doğan, ilçede yürütülen belediye hizmetleri ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Salıpazarı'nın öncelikli ihtiyaçları ve ilçeye kazandırılması planlanan yatırımlar üzerine değerlendirme yapıldı.

Doğan, Salıpazarı'na Engelli Yaşam Merkezi kazandıracaklarını belirterek, proje çalışmalarının başladığını söyledi.

Karaca da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "İlçemize kazandırdığı hizmetler ve destekleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Salıpazarı'mızda hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine son derece verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Birlik, uyum ve iş birliği içerisinde ilçemizin gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.