Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'dan Salıpazarı Belediyesine ziyaret

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 14:38 Güncelleme: 18.12.2025 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'dan Salıpazarı Belediyesine ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca'yı ziyaret etti.

        Karaca tarafından karşılanan Doğan, ilçede yürütülen belediye hizmetleri ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette Salıpazarı'nın öncelikli ihtiyaçları ve ilçeye kazandırılması planlanan yatırımlar üzerine değerlendirme yapıldı.

        Doğan, Salıpazarı'na Engelli Yaşam Merkezi kazandıracaklarını belirterek, proje çalışmalarının başladığını söyledi.

        Karaca da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "İlçemize kazandırdığı hizmetler ve destekleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Salıpazarı'mızda hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine son derece verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Birlik, uyum ve iş birliği içerisinde ilçemizin gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!
        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Sisli hava faciası! Dereye uçtu!
        Sisli hava faciası! Dereye uçtu!
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Mide ağrısı deyip geçmeyin: Kalp krizi sinyali olabilir
        Mide ağrısı deyip geçmeyin: Kalp krizi sinyali olabilir
        Havza'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği yapıldı
        Havza'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği yapıldı
        Samsun'da öğrencilere SİBERAY kapsamında eğitim verildi
        Samsun'da öğrencilere SİBERAY kapsamında eğitim verildi
        Samsun merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 4 şüpheli adliyede
        Samsun merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 4 şüpheli adliyede
        Başkan Kurnaz'dan yaş almışlara vefa: "Her biri ayrı ayrı kıymetli"
        Başkan Kurnaz'dan yaş almışlara vefa: "Her biri ayrı ayrı kıymetli"
        Bafra'da hakim ve savcılar için alınan 9 lojman teslim edildi
        Bafra'da hakim ve savcılar için alınan 9 lojman teslim edildi