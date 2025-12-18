Samsun ve İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlıya tutuklama

Samsun ve İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, cezaevinde olan diğer 2 şüphelinin de dolandırıcılık suçundan tutuklanmasına karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan E.U. (24) ile Ş.İ'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. E.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlenen F.Ç. (28) ile M.G. (59) de hakimliğe Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

F.Ç. ile M.G'nin de bu dosya kapsamında tutuklanmasına karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendini "bankacı" olarak tanıtıp mağdurların mobil banka hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen E.U. ile Ş.İ'yi gözaltına almış, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen F.Ç. ile M.G'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlenmişti.