Samsun'da plakalarını kapatarak kantara girmeyen 16 tıra 849 bin 679 lira ceza kesildi

Samsun'da plakalarını kapatarak kantara girmeden ilerleyen 16 tıra 849 bin 679 lira idari para cezası uygulandı.

Samsun Ankara kara yolundaki Tekeli Kantarı'nda görevli Karayolları ekiplerince, plakaları kapalı şekilde yük taşıyan 6 tırın denetim istasyonuna girmeden Samsun yönüne ilerlediğinin bildirilmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çakallı mevkisi ile Ordu yolu Dikbıyık mevkisinde gerçekleştirilen uygulamalarda durdurulan 16 tır kontrol edildi.

Denetimlerde bazı araçlarda plakanın okunmasını zorlaştıracak şekilde plakaların tıraş köpüğü ile kapatıldığı belirlendi. Yapılan kontrollerde tırların odun, talaş, tuğla, gübre gibi yükler taşıdıkları tespit edildi.

Kantar görevlileri ve trafik ekipleri tarafından yapılan işlemler sonucunda, kantara girmediği ve çeşitli ihlallerde bulunduğu belirlenen 16 tıra toplam 849 bin 679 lira idari para cezası kesildi.