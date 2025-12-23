Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da plakalarını kapatarak kantara girmeyen 16 tıra 849 bin 679 lira ceza kesildi

        Samsun'da plakalarını kapatarak kantara girmeden ilerleyen 16 tıra 849 bin 679 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 12:19 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da plakalarını kapatarak kantara girmeyen 16 tıra 849 bin 679 lira ceza kesildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da plakalarını kapatarak kantara girmeden ilerleyen 16 tıra 849 bin 679 lira idari para cezası uygulandı.

        Samsun Ankara kara yolundaki Tekeli Kantarı'nda görevli Karayolları ekiplerince, plakaları kapalı şekilde yük taşıyan 6 tırın denetim istasyonuna girmeden Samsun yönüne ilerlediğinin bildirilmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Çakallı mevkisi ile Ordu yolu Dikbıyık mevkisinde gerçekleştirilen uygulamalarda durdurulan 16 tır kontrol edildi.

        Denetimlerde bazı araçlarda plakanın okunmasını zorlaştıracak şekilde plakaların tıraş köpüğü ile kapatıldığı belirlendi. Yapılan kontrollerde tırların odun, talaş, tuğla, gübre gibi yükler taşıdıkları tespit edildi.

        Kantar görevlileri ve trafik ekipleri tarafından yapılan işlemler sonucunda, kantara girmediği ve çeşitli ihlallerde bulunduğu belirlenen 16 tıra toplam 849 bin 679 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?

        Benzer Haberler

        Samsun'da genç motosikletlinin öldüğü kazada sürücü adliyeye sevk edildi
        Samsun'da genç motosikletlinin öldüğü kazada sürücü adliyeye sevk edildi
        Burundan rahat nefes alamamak uykudan sosyal hayata her şeyi etkiliyor
        Burundan rahat nefes alamamak uykudan sosyal hayata her şeyi etkiliyor
        Veysel Bilen: "Musaba'dan gitmek istediğine dair bir talep gelmedi" Samsuns...
        Veysel Bilen: "Musaba'dan gitmek istediğine dair bir talep gelmedi" Samsuns...
        Kayıp balıkçıdan 1 yıldır haber yok
        Kayıp balıkçıdan 1 yıldır haber yok
        100 yıllık gelinlikler, 200 yıllık binada sergileniyor
        100 yıllık gelinlikler, 200 yıllık binada sergileniyor
        Vezirköprü'de otopark ve meydan projesi için ilk adım atıldı
        Vezirköprü'de otopark ve meydan projesi için ilk adım atıldı