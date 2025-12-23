Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü Bilim Merkezinde öğrencilere yönelik faaliyetler sürüyor

        Vezirköprü Belediyesi tarafından kurulan Vezirköprü Bilim Merkezinde öğrencilere yönelik eğitim ve atölye çalışmaları sürüyor.

        Giriş: 23.12.2025 - 12:23 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:23
        Vezirköprü Bilim Merkezinde öğrencilere yönelik faaliyetler sürüyor
        Vezirköprü Belediyesi tarafından kurulan Vezirköprü Bilim Merkezinde öğrencilere yönelik eğitim ve atölye çalışmaları sürüyor.

        Bilim merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, bilim ve teknoloji temelli uygulamalarla öğrenme sürecine aktif olarak katılım sağlıyor. Deney ve gözleme dayalı çalışmalar sayesinde çocukların bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

        Atölye faaliyetleriyle öğrencilerin merak duygularının artırılması, problem çözme yeteneklerinin desteklenmesi ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulması hedefleniyor.

        Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, bilime yapılan yatırımların uzun vadede toplumsal gelişime katkı sağladığını belirterek, çocukların erken yaşta bilimle tanışmasının önemine dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

