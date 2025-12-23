Vezirköprü Bilim Merkezinde öğrencilere yönelik faaliyetler sürüyor

Atölye faaliyetleriyle öğrencilerin merak duygularının artırılması, problem çözme yeteneklerinin desteklenmesi ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulması hedefleniyor.

Bilim merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, bilim ve teknoloji temelli uygulamalarla öğrenme sürecine aktif olarak katılım sağlıyor. Deney ve gözleme dayalı çalışmalar sayesinde çocukların bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Vezirköprü Belediyesi tarafından kurulan Vezirköprü Bilim Merkezinde öğrencilere yönelik eğitim ve atölye çalışmaları sürüyor.

