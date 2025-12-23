Vezirköprü Bilim Merkezinde öğrencilere yönelik faaliyetler sürüyor
Vezirköprü Belediyesi tarafından kurulan Vezirköprü Bilim Merkezinde öğrencilere yönelik eğitim ve atölye çalışmaları sürüyor.
Bilim merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, bilim ve teknoloji temelli uygulamalarla öğrenme sürecine aktif olarak katılım sağlıyor. Deney ve gözleme dayalı çalışmalar sayesinde çocukların bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Atölye faaliyetleriyle öğrencilerin merak duygularının artırılması, problem çözme yeteneklerinin desteklenmesi ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulması hedefleniyor.
Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, bilime yapılan yatırımların uzun vadede toplumsal gelişime katkı sağladığını belirterek, çocukların erken yaşta bilimle tanışmasının önemine dikkati çekti.
