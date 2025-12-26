Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 10:17 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:17
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede
        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan R.U. (32), A.U. (38), M.U. (36) ve E.Ç'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.

        İlkadım ilçesinde 24 Kasım'da 7 ikamet, 4 iş yeri, 2 depo ve araçlara düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 727 bin 200 boş, 159 bin 600 doldurulmuş makaron, 598 kilogram kaçak tütün ile manuel sigara sarma makinesi ele geçirilmiş, 4 zanlı gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

