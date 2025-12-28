Samsun'da ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi

Yapılan kontrollerde İ.H.Ö. ve E.G. isimli şahıslardan 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan Çarşamba ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timlerince yürütülen çalışmalar kapsamında, avlanmak amacıyla seyir halindeyken durdurulan iki kişinin üzerinde ve araçlarında kontrol yapıldı.

Ekiplerce yapılan aramada Y.F. isimli şahsın ikametinde 1 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Samsun'un Canik ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah, pompalı tüfek ile ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi.

