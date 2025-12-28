Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Okçulukta ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi

        Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 13:46 Güncelleme: 28.12.2025 - 13:46
        Okçulukta ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi
        Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.

        İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda 50 ilden 151 kulüp ve 1242 sporcu mücadele etti.

        Klasik yay 15 yaş altı erkeklerde Muhammed Musab Gülay, kızlarda Diana Otcu altın madalya aldı.

        Makaralı yay 15 yaş altı erkeklerde Süleyman Sefer Sarıaslan, kızlarda Esmanur Fenerci şampiyon oldu.

        Klasik yay 15 yaş altı erkekler takımda Muhammed Musab Gülay, Hasan Asaf Tan, Enes Taha Yiğit, kızlar takımda da Ravzanur Aygün, Nil İpek Güner ve Zeynep Mina Ortatepe birincilik elde etti.

        Makaralı yay 15 yaş altı erkekler takımda İbrahim Apak, Mirza Ali Kaygalak ve Kerem Kızıltuğ, kızlar takımda Buğlem Aydın, Esnamur Fenerci ve Ceylin Karamollaoğlu altın madalya kazandı.

        Klasik yay 13 yaş altı erkeklerde Emir Burak Bolova, kızlarda Buğlem Özdemir birinci oldu. Makaralı yay 13 yaş altı erkeklerde Utkan Demirci, kızlarda Beyza Yavuz altın madalyanın sahibi oldu.

        Klasik yay 13 yaş altı erkekler takımda Emir Burak Bolova, Ege Özyöney ve Eren Vural, kızlar takımında da Sare Benzeş, Buğlem Özdemir ve Gupse Gülperi Öztürk altın madalya kazandı.

        Makaralı yay 13 yaş altı erkekler takımda Ali Hamza Karakaş, Yaman Özcan ve Nafiz Kaan Suğcu, kızlar takımda Zeynep Sare Akarca, Aysima Aslan ve Esma Kuş birinciliği eldi etti.

        Klasik yay 11 yaş altı erkeklerde Ediz Yaman Özcanlı, kızlarda Beyza Cengiz şampiyonluğa ulaştı. Klasik yay 11 yaş altı erkekler takımda Muhammed Halid Balcı, Muhammed Ali Eskiyurt ve Ulvi Gözan, kızlar takımda Beste Eslem Asan, Zeynep Ertaş ve Erva Gökbudak altın madalyanın sahibi oldu.

