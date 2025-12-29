Samsun'da yılbaşı öncesi alkollü içki satış noktaları denetlendi

Samsun'da yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkollü içki satışının önlenmesi amacıyla polis ekiplerince il genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, alkollü içki satışı yapılan iş yerleri başta olmak üzere tekel bayileri ve çeşitli satış noktalarında kontroller yapıldı.

Denetimlerde ürünlerin bandrol ve etiketleri ile satışa ilişkin belgeler incelendi.

Polis ekipleri, halk sağlığını tehdit edebilecek kaçak ve sahte içkilerin piyasaya sürülmesinin engellenmesinin hedeflendiğini, mevzuata aykırı durumlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını ve denetimlerin kesintisiz sürdürüleceğini bildirdi.