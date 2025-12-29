Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da yılbaşı öncesi alkollü içki satış noktaları denetlendi

        Samsun'da yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkollü içki satışının önlenmesi amacıyla polis ekiplerince il genelinde denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:44 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:44
        Samsun'da yılbaşı öncesi alkollü içki satış noktaları denetlendi
        Samsun'da yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkollü içki satışının önlenmesi amacıyla polis ekiplerince il genelinde denetimler gerçekleştirildi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, alkollü içki satışı yapılan iş yerleri başta olmak üzere tekel bayileri ve çeşitli satış noktalarında kontroller yapıldı.

        Denetimlerde ürünlerin bandrol ve etiketleri ile satışa ilişkin belgeler incelendi.

        Polis ekipleri, halk sağlığını tehdit edebilecek kaçak ve sahte içkilerin piyasaya sürülmesinin engellenmesinin hedeflendiğini, mevzuata aykırı durumlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını ve denetimlerin kesintisiz sürdürüleceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

