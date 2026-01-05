Havza'da tarihi Kurt Köprü'ye bağlantı yolu çalışmaları devam ediyor

Samsun'un Havza ilçesinde 7 asırlık mescitli Kurt Köprü'yü turizme kazandırmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bağlantı yolu çalışmaları devam ediyor.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İstavroz Çayı üzerindeki Kurt Köprü'nün Samsun Bafra kara yolundan bağlantısını sağlayan 12 kilometrelik yolun köprüye ulaşımını sağlayan 400 metrelik bölümünde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında Yol Yapım Daire Havza Şube Şefi Semih Deniz'den bilgi aldı.

Ayvat, 400 metrelik yolun köprüye ulaşım için önemli olduğunu ifade ederek, "Burası dar, dik ve araç trafiğine uygun değildi. Yapılan çalışmaların tamamlanması ile birlikte tarihi köprüyü görmeye gelenler araçları ile aşağıya kadar inebilecekler. İnşallah burada yapılacak yatırımlar ile 700 yıllık tarihi Kurt Köprü Samsun turizminin önemli destinasyonlarından biri olacak." dedi.