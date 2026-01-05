Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da tarihi Kurt Köprü'ye bağlantı yolu çalışmaları devam ediyor

        Samsun'un Havza ilçesinde 7 asırlık mescitli Kurt Köprü'yü turizme kazandırmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bağlantı yolu çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:13 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da tarihi Kurt Köprü'ye bağlantı yolu çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde 7 asırlık mescitli Kurt Köprü'yü turizme kazandırmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bağlantı yolu çalışmaları devam ediyor.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İstavroz Çayı üzerindeki Kurt Köprü'nün Samsun Bafra kara yolundan bağlantısını sağlayan 12 kilometrelik yolun köprüye ulaşımını sağlayan 400 metrelik bölümünde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında Yol Yapım Daire Havza Şube Şefi Semih Deniz'den bilgi aldı.

        Ayvat, 400 metrelik yolun köprüye ulaşım için önemli olduğunu ifade ederek, "Burası dar, dik ve araç trafiğine uygun değildi. Yapılan çalışmaların tamamlanması ile birlikte tarihi köprüyü görmeye gelenler araçları ile aşağıya kadar inebilecekler. İnşallah burada yapılacak yatırımlar ile 700 yıllık tarihi Kurt Köprü Samsun turizminin önemli destinasyonlarından biri olacak." dedi.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise yürütülen çalışmanın bölge için önemli olduğuna değinerek, "Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan ve ekibine ilçemize katkılarından dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

        Kaymakam Ayvat ve Başkan İkiz'e Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Bekir Erden eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Petro'dan Trump'a tepki: Ne Netanyahu ne Hitler bunu yaptı
        Petro'dan Trump'a tepki: Ne Netanyahu ne Hitler bunu yaptı
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Samsun'da kırsal mahalleler için 'Köy Fırınları Projesi': 10 fırın inşa edi...
        Samsun'da kırsal mahalleler için 'Köy Fırınları Projesi': 10 fırın inşa edi...
        'Kolon kanseri taramaları hayat kurtarıyor'
        'Kolon kanseri taramaları hayat kurtarıyor'
        Samsun'da şüpheli araçtan 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Samsun'da şüpheli araçtan 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Uyuşturucudan 8 yıl 9 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı
        Uyuşturucudan 8 yıl 9 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı
        Alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Samsun'da polis, 236 bin uyuşturucu hap ele geçirdi
        Samsun'da polis, 236 bin uyuşturucu hap ele geçirdi