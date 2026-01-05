Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        05.01.2026 - 15:33
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Ekipler, belirlenen adreslerde ve şüphelilerin üzerlerinde yaptıkları aramalarda 4 bin 738 sentetik ecza hap, 98,52 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 30 kartuş ve 6 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı emniyete götürüldü.

