        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da yasal boy sınırının altında 3 ton mezgit ele geçirildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, yasal avlanma boyunun altında olduğu belirlenen 3 ton mezgite el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 09:50 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:50
        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kaçak balık avcılığının önlenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın korunmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Samsun-Sinop kara yolu Kelikler Mahallesi mevkisinde uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

        Araçta yapılan incelemede, yasal avlanma boyunun altında olduğu tespit edilen toplam 192 kasa mezgit ele geçirildi.

        Yaklaşık 3 ton ağırlığındaki balıklara el konulurken, ilgili şahsa Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.

        Yetkililer, deniz kaynaklarının korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

