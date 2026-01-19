Samsun'da yasal boy sınırının altında 3 ton mezgit ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, yasal avlanma boyunun altında olduğu belirlenen 3 ton mezgite el konuldu.



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kaçak balık avcılığının önlenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın korunmasına yönelik çalışma yürütüldü.



Samsun-Sinop kara yolu Kelikler Mahallesi mevkisinde uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.



Araçta yapılan incelemede, yasal avlanma boyunun altında olduğu tespit edilen toplam 192 kasa mezgit ele geçirildi.



Yaklaşık 3 ton ağırlığındaki balıklara el konulurken, ilgili şahsa Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.



Yetkililer, deniz kaynaklarının korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.







