        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Havza TSO çocuk ve gençler için yapılacak çalışmalara destek verecek

        Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), çocuk ve gençlere yönelik çalışmalara destek verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 09:10 Güncelleme: 29.01.2026 - 09:10
        Havza TSO çocuk ve gençler için yapılacak çalışmalara destek verecek
        Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), çocuk ve gençlere yönelik çalışmalara destek verecek.

        Havza TSO tarafından Havza Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantı öncesi katılımcılara tirit ikramında bulunuldu.

        Toplantıda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından katılımcılara çocuk ve gençlere yönelik sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler, gençlik merkezi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Havza Öğrenci Yurdu hakkında bilgi verildi.

        Çocuk ve gençleri kötü alışkanlık ve dijital bağımlılıklardan uzak tutmak adına yıl boyunca çeşitli faaliyetler yürüttüklerini anlatan Uzun, güreş, voleybol, resim, müzik ve benzeri pek çok alanda çocuk ve gençlerin ilgisini çekecek kurslarla iyi nesiller yetiştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.


        Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ise Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilçedeki genç nüfusta artış olacağını öngördüklerine işaret ederek, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklar ve bağımlılıklardan korumak için hep birlikte çalışmalıyız. Kurs ve faaliyetlere vereceğiz her destek, çocuk ve gençlerimizi bağımlılıklardan bir adım uzaklaştıracaktır." dedi.

        Havza TSO Meclis Başkanı Mustafa Başaran ise çocuk ve gençlerin özellikle zararlı madde ve bağımlılıklardan korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Havza TSO olarak çocuk ve gençlerimiz için üzerimize düşeni yapmaktan hiçbir zaman geri durmadık, durmayacağız. Havzalı iş insanları olarak ilçemize katkı sunmaya ve her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız. Söz konusu çocuk ve gençlerimiz ise hassasiyetimiz daha da fazla." diye konuştu.


        Toplantıda daha sonra yapılacak iş birliği ve hayata geçirilebilecek faaliyetler ile projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ile davetliler katıldı.



