Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.



İki ilçede belirlenen adreslerde yapılan aramada, 211 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 69 fişek ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan M.K. ile A.C. işlemleri için emniyete götürüldü.

