Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 14:14 Güncelleme: 01.02.2026 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        İki ilçede belirlenen adreslerde yapılan aramada, 211 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 69 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.K. ile A.C. işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Mübadelenin 103. yılında Samsun'da denize karanfil bırakıldı
        Mübadelenin 103. yılında Samsun'da denize karanfil bırakıldı
        Samsun'da bir kişi uyuşturucu ve silahla yakalandı
        Samsun'da bir kişi uyuşturucu ve silahla yakalandı
        Canik'te yarıyıl tatili, bilim ve teknolojiye taçlandı
        Canik'te yarıyıl tatili, bilim ve teknolojiye taçlandı
        Samsun'da kaybolan engelli vatandaş bulundu
        Samsun'da kaybolan engelli vatandaş bulundu
        '2050'de dünya nüfusunun yüzde 21'inin 60 yaş üstü olacağı tahmin ediliyor'
        '2050'de dünya nüfusunun yüzde 21'inin 60 yaş üstü olacağı tahmin ediliyor'
        Samsun'da 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralan...
        Samsun'da 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralan...