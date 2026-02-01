Habertürk
        Samsun'da kaybolan engelli vatandaş bulundu

        Samsun'da kaybolan engelli vatandaş bulundu

        Samsun'un Bafra ilçesinde hayvanlarını meraya götürürken kaybolan zihinsel ve bedensel engelli vatandaş, jandarma tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 11:12 Güncelleme: 01.02.2026 - 11:12
        Samsun'da kaybolan engelli vatandaş bulundu
        Samsun'un Bafra ilçesinde hayvanlarını meraya götürürken kaybolan zihinsel ve bedensel engelli vatandaş, jandarma tarafından bulundu.

        Fener Mahallesi'nde yaşayan R.K. (55) dün akşam saatlerinde hayvanları meraya bırakmak için evden ayrıldı.

        R.K'nin geri dönmemesi üzerine kardeşi İ.K, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

        İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Jandarma Asayiş, JASAT ve AFAD ekipleri, iz takip köpekleri ile bölgede arama yaptı. Yöre halkı da aramalara destek verdi.

        Gece boyunca devam eden aramaların ardından Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sabah saatlerinde kayıp şahsı, evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bataklık alanda bitkin halde buldu.

        R.K, sağlık kontrolü için Bafra Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavisi devam eden vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

