Samsun Devlet Opera ve Balesi "Cavalleria Rusticana" operasının prömiyerini yaptı

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), İtalyan besteci Pietro Mascagni'nin klasikleşmiş eseri "Cavalleria Rusticana" operasını Samsun'da sanatseverlerle buluşturdu.



Sicilya'nın köyünde geçen yasak aşkı ve neden olduğu yıkımın anlatıldığı eserin prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.



Mascagni'nin 1890'da prömiyeri yapılan ve büyük beğeni toplayan eser, İtalyan operasının gerçekçilik ve doğalcılığı benimseyen "verismo" akımının başyapıtları arasında kabul ediliyor.



Ayşe Dağıstanlı Parlar'ın rejisörlüğünü yaptığı eserde orkestra şefi Patrick David Murray yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile koro şefi Maria Chekriekchieva yönetimindeki SAMDOB korosu solistlere eşlik etti.



Başkemancının Dilara Tanrıverdi Doğan'ın olduğu eserde, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz hazırladı.



Kapalı gişe prömiyerini yapan tek perdelik opera, sanatseverlerden ilgi gördü.



"Cavalleria Rusticana" operası 2 ve 16 Şubat'ta yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

