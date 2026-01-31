Samsun'da vefat eden polis başmüfettisinin cenazesi toprağa verildi

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli polis başmüfettişi 1. sınıf emniyet müdürü Musa Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı. Kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bozkurt için Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Bozkurt'un cenazesi, Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedildi. Törene Bozkurt'un yakınları ile CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Ersan Akbaba, Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay, Merzifon Polis Okulu Müdürü Erol Demir ile emniyet personeli katıldı.

