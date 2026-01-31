Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da haber alınamayan kadını arama çalışmaları 14 gündür sürüyor

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 14 gündür haber alınamayan kadının bulunması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 17:09 Güncelleme: 31.01.2026 - 17:09
        Samsun'da haber alınamayan kadını arama çalışmaları 14 gündür sürüyor
        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 14 gündür haber alınamayan kadının bulunması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Susuz Mahallesi'ndeki evinden 17 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan epilepsi hastası Nimet Serdar'ın (60) ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine Vezirköprü Kaymakamlığı koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına AFAD Başkanlığı İHA personeli, Vezirköprü Jandarma Bot Timi, Asayiş Komando ve UMKE personeli, İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma (SAK) Timi, arama köpekleriyle katılıyor.

        Arazi, ormanlık alan, metruk yapılar ile baraj göleti ve çevresinde arama çalışmalarına devam ediliyor.

        Arama çalışmalarında henüz Serdar'a ait bulguya ulaşılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

