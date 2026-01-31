Samsun'da ağaca çarpan pikaptaki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde ağaca çarpan pikaptaki 2 kişi yaralandı. F.B'nin (18) kullandığı 55 AOT 648 plakalı pikap, Kalaycılı Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan B.E. (18) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

