Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsunlu mübadiller Anıtkabir'i ziyaret etti

        Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 103. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 21:06 Güncelleme: 31.01.2026 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunlu mübadiller Anıtkabir'i ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nin 103. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, mübadil ve mübadil torunları dernek başkanı Adem Tuğral başkanlığında ziyaret ettiği Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

        Anıtkabir özel defterine yazılan mesajın ardından heyet, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
        Samsunlu mübadillerden Anıtkabir ziyareti
        Samsunlu mübadillerden Anıtkabir ziyareti
        Başkan Halit Doğan, Bakan Murat Kurum'a Samsun projelerini anlattı
        Başkan Halit Doğan, Bakan Murat Kurum'a Samsun projelerini anlattı
        Samsun'da vefat eden polis başmüfettisinin cenazesi toprağa verildi
        Samsun'da vefat eden polis başmüfettisinin cenazesi toprağa verildi
        Samsun'da haber alınamayan kadını arama çalışmaları 14 gündür sürüyor
        Samsun'da haber alınamayan kadını arama çalışmaları 14 gündür sürüyor
        Samsun'da ağaca çarpan pikaptaki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da ağaca çarpan pikaptaki 2 kişi yaralandı