Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, iki ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 20 gram sentetik ecza hapı, 10 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu içme aparatı, 115 tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda A.K. (52) ve M.C. (36) gözaltına alındı.

