        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 01.02.2026 - 00:09 Güncelleme: 01.02.2026 - 00:09
        Samsun'da 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Samsun-Ordu kara yolunun Kirazlık mevkisinde, H.S. idaresindeki 55 AJL 162 plakalı otomobil, Y.K. yönetimindeki 55 ACS 987 plakalı otomobil, C.Ç. kontrolündeki 06 FK 2475 plakalı otomobil, İ.G'nin kullandığı 55 ASZ 53 plakalı otomobil, Ö.Y. yönetimindeki 55 ADY 455 plakalı otomobil, S.C. idaresindeki 05 AAF 093 plakalı otomobil, C.Ş. kontrolündeki 55 KB 753 plakalı otomobil ile B.A'nın kullandığı 55 ARH 889 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlarda bulunan B.G. ve K.G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


        Samsun istikametinde bir süre trafiğe kapatılan yol, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden açıldı.

