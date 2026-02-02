Habertürk
        Samsun Kızılırmak Deltası'nda "Dünya Sulak Alanlar Günü" kutlandı

        Samsun Kızılırmak Deltası'nda "Dünya Sulak Alanlar Günü" kutlandı

        Samsun'un doğal mirası ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nde anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 20:58 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:58
        Samsun Kızılırmak Deltası'nda "Dünya Sulak Alanlar Günü" kutlandı
        Samsun'un doğal mirası ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nde anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, sulak alanların korunması ve sürdürülebilir biyoçeşitlilik vurgusu ön plana çıkarıldı.

        Programda konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, Kızılırmak Deltası'nın Karadeniz Bölgesi ve ülkenin doğallığını büyük oranda koruyabilmiş en önemli sulak alanlarından biri olduğunu dile getirdi.


        Kızılırmak Deltası'nın 56 bin hektar alandan oluştuğunu bildiren Doğan, "1998 yılında Kızılırmak Deltası'nın 21 bin 700 hektarlık kısmı RAMSAR sözleşmesine dahil edilmiştir. Türkiye'de toplam 508 kuş türü bulunduğu kabul edilmektedir. Kızılırmak Deltası kuş cennetinde ise bugüne kadar 368 kuş türü tespit edilmiş olup, bunların 152'si deltada üremektedir. Kızılırmak Deltası'nın korunması, akılcı kullanımı ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için Kızılırmak Deltası Yönetim Planı 2008 yılında yapılmış olup, bu plan 2025-2034 yıllarını kapsayan revize yönetim planı hazırlanmıştır." dedi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Ergün Terzioğlu ise Kızılırmak Deltası'nın, 350'den fazla kuş türüne ev sahipliği yaptığını söyledi.


        Kızılırmak Deltası'nın göçmen kuşların göç yollarındaki en önemli sulak alanlardan biri olduğunu kaydeden Terzioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:


        "Deltanın korunması açısından bölgede biyolojik çalışmalar güçlenmiş, kuş halkalama merkezi, alana kazandırılarak, türlerin göç hareketleri, popülasyonları ve yaşam döngüleri, bilimsel yöntemlerle izlenmeye başlanmıştır. 2015-2024 yılları arasında yaklaşık 81 bin bireye halkalama yapılarak, kayıt altına alınmıştır. Elde edilen veriler, alan yönetimine doğrudan katkı sağlayan önemli bir bilgi kaynağıdır."

        Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş da şunları kaydetti:

        "Bu alan çok değerli bu alanı kollayıp korumamız lazım. Burada yaşayan insanlar, bu coğrafyada yaşayan insanlar, buranın dengesini koruyarak yaşıyorlar, gelecek nesillere aktarması çok önemli, burada yaşayan insanlar ekonomik faaliyette bulunuyor ve refahları artıyor. Mutlu olmak için güzel bir doğamız var, bu doğada esenliğimizi sağlayacak faaliyetlerde bulunabiliriz. Onun için de burayı korumak doğru bir şeydir."

        Program kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, "Sürdürülebilir Biyoçeşitlilikte Suyun Önemi" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

        Bafra Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.

        Ayrıca "Doğada Sanat" ekibinin karakalem çalışmaları ve Türkiye'nin Anonim Kuşları (TRAKUŞ) üyelerinin deltada çektiği fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Etkinliğe, 19 Mayıs Kaymakamı Haluk Şimşek, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile davetliler katıldı.

