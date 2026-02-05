Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da örtü yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan örtü yangını sırasında yaralanan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:50 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da örtü yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan örtü yangını sırasında yaralanan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yukarı Çinik Mahallesi Erlilik mevkisinde örtü yangını çıktığı ihbarı üzerine, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Yangını söndürmek için çalışma yürüten ekipler, alevlerin arasındaki kaplumbağayı fark etti. Ekipler, kaplumbağayı güvenli alana alarak suyla serinletti.

        Arka ayaklarında hafif yanık olduğu belirlenen kaplumbağa, müdahalenin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Yangın ise ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek

        Benzer Haberler

        Havza Kaymakamı Ayvat'tan engelli ve yaşlılara ziyaret
        Havza Kaymakamı Ayvat'tan engelli ve yaşlılara ziyaret
        Samsunspor Bowling Takımı, üst üste 3. kez Türkiye şampiyonluğunu hedefliyo...
        Samsunspor Bowling Takımı, üst üste 3. kez Türkiye şampiyonluğunu hedefliyo...
        Canik'te gönülleri ısıtan ikram
        Canik'te gönülleri ısıtan ikram
        Samsun'da 'uyuşturucu ticareti'ne 15 yıl hapis
        Samsun'da 'uyuşturucu ticareti'ne 15 yıl hapis
        Erken tanı hayat kurtarıyor: "Kanser kontrol altına alınabiliyor"
        Erken tanı hayat kurtarıyor: "Kanser kontrol altına alınabiliyor"
        Başkan Kul: "Milli ve manevi değerler en büyük mirasımızdır"
        Başkan Kul: "Milli ve manevi değerler en büyük mirasımızdır"