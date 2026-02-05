Samsun'da örtü yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan örtü yangını sırasında yaralanan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yukarı Çinik Mahallesi Erlilik mevkisinde örtü yangını çıktığı ihbarı üzerine, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma yürüten ekipler, alevlerin arasındaki kaplumbağayı fark etti. Ekipler, kaplumbağayı güvenli alana alarak suyla serinletti. Arka ayaklarında hafif yanık olduğu belirlenen kaplumbağa, müdahalenin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Yangın ise ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.