Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 29 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) sigara, 28 bin 850 sigara sarma kağıdı, 51 kilogram tütün, 3 manuel sigara sarma makinesi ile 2 otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

