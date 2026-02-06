Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Havza Kaymakamı Ayvat, akarsu yatağı temizleme ve ıslah çalışmalarını inceledi

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen Tersakan Irmağı akarsu yatağı temizleme ve ıslah çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 15:57 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:01
        Havza Kaymakamı Ayvat, akarsu yatağı temizleme ve ıslah çalışmalarını inceledi
        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen Tersakan Irmağı akarsu yatağı temizleme ve ıslah çalışmalarını inceledi.

        DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından, Tersakan Irmağı'nın Göçmenler Mahallesi'nden geçen 4 kilometrelik bölümünde taşkın ve selleri önlemeye yönelik çalışma yürütülüyor.


        Çalışmaları inceleyen Kaymakam Ayvat, çalışmanın sel ve taşkınların önlenmesine yönelik önemli olduğunu belirterek, "Irmağın ilçe merkezinden geçen büyük kısmında sel ve taşkın koruma duvarı yapımı tamamlandı. Göçmenler Mahallemizde ise 4 bin metrelik bölümünde akarsu yatağı temizleme ve ıslah çalışmalarını devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen ise çalışmanın can ve mal güvenliği acısından önem taşıdığını dile getirerek, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü ekibine teşekkür etti.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

