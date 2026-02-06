Havza Kaymakamı Ayvat, akarsu yatağı temizleme ve ıslah çalışmalarını inceledi

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen Tersakan Irmağı akarsu yatağı temizleme ve ıslah çalışmalarını inceledi.



DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından, Tersakan Irmağı'nın Göçmenler Mahallesi'nden geçen 4 kilometrelik bölümünde taşkın ve selleri önlemeye yönelik çalışma yürütülüyor.





Çalışmaları inceleyen Kaymakam Ayvat, çalışmanın sel ve taşkınların önlenmesine yönelik önemli olduğunu belirterek, "Irmağın ilçe merkezinden geçen büyük kısmında sel ve taşkın koruma duvarı yapımı tamamlandı. Göçmenler Mahallemizde ise 4 bin metrelik bölümünde akarsu yatağı temizleme ve ıslah çalışmalarını devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.



AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen ise çalışmanın can ve mal güvenliği acısından önem taşıdığını dile getirerek, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü ekibine teşekkür etti.









