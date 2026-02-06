Habertürk
Habertürk
        Ladik'te öğrenciler ellerinde bayraklarla kayak yaptı

        Ladik'te öğrenciler ellerinde bayraklarla kayak yaptı

        Samsun Ladik ilçesinde Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Akdağ Kayak Merkezinde ellerinde bayraklarla kayak yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:31
        Ladik'te öğrenciler ellerinde bayraklarla kayak yaptı
        Samsun Ladik ilçesinde Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Akdağ Kayak Merkezinde ellerinde bayraklarla kayak yaptı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akdağ Kayak Merkezinde düzenlenen etkinliğin, "İstiklal bayrakla, istikbal maarifle" anlayışı doğrultusunda bağımsızlığı bayrağından, geleceği eğitimden alan Türk milletinin ortak iradesini yansıttığı belirtildi.


        Etkinlikle, "Yüreğimiz bayrak, geleceğimiz vatan" yaklaşımıyla milli birlik ve vatan bilincinin pekiştirildiği aktarılan açıklamada, "Ay yıldız göklerde, birlik kalplerde' mesajıyla bayrağın birleştirici ve kucaklayıcı anlamını eğitim ortamlarında görünür kılması ve 'Bayrakla başlayan okul, birlikle büyüyen gelecek' vurgusuyla Türkiye Yüzyılı vizyonu ekseninde güçlü millet ve istikbal idealini besleyen bir eğitim iklimine katkı sunması amaçlandı." açıklamasında bulunuldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

