        Samsunspor, Trabzonspor maçına hazır

        Samsunspor, Trabzonspor maçına hazır

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

        Giriş: 06.02.2026 - 17:31 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:31
        Samsunspor, Trabzonspor maçına hazır
        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma, rondo ve dar alanda pas çalışması ile başlayan idman, taktik ağırlı çift kale maç ile sona erdi.

        Antrenmanda sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, takımdan ayrı çalıştı.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını bitirerek tesislerinde kampa girdi.

