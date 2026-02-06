Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        "Kırmızıyı Tersine Çevir Günü" ile biyoçeşitlilik kaybına dikkat çekiliyor

        Uluslararası Doğa Koruma Birliği Türlerin Yaşatılması Komisyonu Tehlikedeki Su Kuşları Uzman Grubu Üyesi​​​​​​​ Prof. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, "Kırmızıyı Tersine Çevir Günü" ile türlerin yok oluş riskinin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 19:03 Güncelleme: 06.02.2026 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kırmızıyı Tersine Çevir Günü" ile biyoçeşitlilik kaybına dikkat çekiliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uluslararası Doğa Koruma Birliği Türlerin Yaşatılması Komisyonu Tehlikedeki Su Kuşları Uzman Grubu Üyesi​​​​​​​ Prof. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, “Kırmızıyı Tersine Çevir Günü” ile türlerin yok oluş riskinin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.


        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi Müdürü de olan Yavuz, yaptığı açıklamada, biyoçeşitlilik kaybının küresel ölçekte hız kazandığını, tehdit altındaki türlerin korunması ve iyileştirilmesine yönelik etkili eylemleri görünür kılmak ve bu yöndeki ortak çabaları güçlendirmek amacıyla dünya genelinde 7 Şubat'ın "Kırmızıyı Tersine Çevir Günü" olarak kutlandığını aktardı.

        Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin hazırladığı "Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi"nin hayvan, mantar ve bitki türlerinin küresel ölçekteki koruma durumuna ilişkin dünyadaki en kapsamlı ve en kabul gören liste olduğuna işaret eden Yavuz, "Türlerin ve koruma durumlarının yer aldığı basit bir listeden çok daha fazlası olan bu araç, biyoçeşitliliğin korunması ve politika değişiklikleri için bilgi sağlayan ve harekete geçiren güçlü bir mekanizmadır. Kırmızı listede yer alan türlerin durumlarının iyileştirilmesine bir çağrı olarak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Kırmızıyı Tersine Çevir Günü' kutlanmaktadır." ifadesini kullandı.

        Kırmızıyı Tersine Çevir Günü ile türlerin yok oluş riskinin azaltılmasının hedeflendiğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

        "Bilim temelli ve eylem odaklı küresel bir ağ olarak koruma uygulamalarını, yerel ve uluslararası işbirliklerini ve somut başarı hikayelerini öne çıkarıyor. Bu özel gün yalnızca farkındalık sağlamayı değil, aynı zamanda başarıya ulaşan nesli tehlike altında olan türlerin durumlarındaki iyileştirme çalışmalarını kutlamayı, bu deneyimlerden öğrenmeyi ve koruma ağını daha da büyütmeyi amaçlıyor. Biz de tehdit altındaki su kuşu türlerinin korunması için araştırma gerçekleştiriyoruz. Su kuşları, sulak alan ekosistemlerinin sağlığını yansıtan en önemli gösterge türler arasında yer almaktadır. Buna rağmen birçok tür habitat kaybı, su rejimi değişiklikleri, kirlilik ve iklim değişikliği nedeniyle küresel ölçekte ciddi tehdit altındadır."

        Yavuz, OMÜ Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü olarak Kırmızıyı Tersine Çevir Günü kapsamında Kızılırmak Deltası ölçeğinde yürütülen tür koruma ve restorasyon çalışmaları ile bilim insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve tüm doğaseverleri türlerin geleceği için birlikte hareket etmeye davet etti.

        Yavuz, şunları kaydetti:

        "Doğru bilgi ve güçlü işbirlikleri ile bu gidişatı tersine çevirmek mümkündür. Kızılırmak Deltası'nda küresel ölçekte nesli tehlike altında olan 1 sürüngen, 13 balık, 22 kuş, 1 memeli türü bulunmaktadır. Kızılırmak Deltası'nda gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmaları ile türlerin yaşam alanlarını iyileştirmek, tür izleme çalışmaları ile de popülasyon büyüklüğündeki değişiklikleri tespit ederek gerekli koruma tedbirlerinin alınmasını sağlamak için çalışıyoruz. Kırmızıyı Tersine Çevir Günü, yürütülmekte olan çalışmaları kutlamak, bu çalışmalardan öğrenmek ve koruma ağını büyütmek için önemli bir fırsattır. Türleri ve yaşam alanlarını korumak için adım atmak gerekir. Bugün atılacak bilinçli ve stratejik adımlar, yalnızca tek tek türlerin değil, aynı zamanda ekosistemlerin ve insanlığın ortak geleceğinin korunmasına katkı sağlayacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi

        Benzer Haberler

        Samsun'da et üretiminin artması hedefleniyor
        Samsun'da et üretiminin artması hedefleniyor
        Samsunspor, Trabzonspor maçına hazır
        Samsunspor, Trabzonspor maçına hazır
        Gazinoda dehşet: Müşteriyi darp edip 547 bin lirasını gasp ettiler
        Gazinoda dehşet: Müşteriyi darp edip 547 bin lirasını gasp ettiler
        Başkan Sandıkçı: "Ortak akıl ve istişareyle ilçemizi geleceğe taşıyoruz"
        Başkan Sandıkçı: "Ortak akıl ve istişareyle ilçemizi geleceğe taşıyoruz"
        Vali Tavlı'dan 6 Şubat depremlerinin 3. yılında birlik ve dayanışma vurgusu
        Vali Tavlı'dan 6 Şubat depremlerinin 3. yılında birlik ve dayanışma vurgusu
        Samsun'da kayıp Ümmügülsüm için arama çalışması başlatıldı
        Samsun'da kayıp Ümmügülsüm için arama çalışması başlatıldı