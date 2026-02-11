Samsun'da afet riski olan binalar denetleniyor

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince 219 alan afet riski nedeniyle denetleniyor. AFAD ekipleri, kent genelinde afet riski taşıyan bölgelerde çalışma başlattı. Kıran Mahallesi'nde afet riski taşıyan 2 boş bina tespit edildi. Gerekli güvenlik önlemi alan ekipler, binaların elektrik ve sularının kesilmesi için çalışma yürüttü. Ekiplerin, afet riski taşıyan yaşam alanları ve ikametlerin olduğu bölgelerde çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

