        Samsun Haberleri

        Samsun'da afet riski olan binalar denetleniyor

        Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince 219 alan afet riski nedeniyle denetleniyor.

        Giriş: 11.02.2026 - 11:19 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:19
        Samsun'da afet riski olan binalar denetleniyor
        Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince 219 alan afet riski nedeniyle denetleniyor.

        AFAD ekipleri, kent genelinde afet riski taşıyan bölgelerde çalışma başlattı.

        Kıran Mahallesi'nde afet riski taşıyan 2 boş bina tespit edildi.

        Gerekli güvenlik önlemi alan ekipler, binaların elektrik ve sularının kesilmesi için çalışma yürüttü.

        Ekiplerin, afet riski taşıyan yaşam alanları ve ikametlerin olduğu bölgelerde çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

