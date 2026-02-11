Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Terme ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

        Giriş: 11.02.2026 - 08:19 Güncelleme: 11.02.2026 - 08:19
        Samsun'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
        Samsun’un Terme ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

        Faruk Bilgin’in (26) kullandığı 55 ATP 413 plakalı otomobil, Gölyazı Mahallesi’nde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

        Kazada, sürücü ile yanındaki Abdülkadir Bilgin (27) yaralandı. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Faruk Bilgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

