Samsun'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

Samsun’un Terme ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı. Faruk Bilgin’in (26) kullandığı 55 ATP 413 plakalı otomobil, Gölyazı Mahallesi’nde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazada, sürücü ile yanındaki Abdülkadir Bilgin (27) yaralandı. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Faruk Bilgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

