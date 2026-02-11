Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele çalışmaları sürüyor

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca ile kışlak mücadelesi çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 09:05 Güncelleme: 11.02.2026 - 09:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca ile kışlak mücadelesi çalışmaları devam ediyor.


        19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen çalışma kapsamında, 19 Mayıs Kaymakamı Haluk Şimşek başkanlığında toplantı düzenlendi.


        Kaymakam Şimşek, kahverengi kokarca ile mücadelenin zamanında ve koordineli şekilde yürütülmesinin tarımsal üretimin korunması açısından önem taşıdığını belirterek, kurumlar arası iş birliğinin sürece güç katacağını vurguladı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halit Kıvanç Sekban, yaptığı konuşmada, kokarca ile mücadelenin sahada muhtarlarla koordinasyon içinde yürütüleceğini belirterek, muhtarların mücadelenin başarısındaki kilit rolüne dikkat çekti.

        Daha sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Dilber Sağlam tarafından gerçekleştirilen sunumda, kışlak mücadelesi kapsamında yapılan çalışmalar ile uygulanacak yöntemler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

        19 Mayıs Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Tolga Erel de gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Toplantıya Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Tarım Kredi Kooperatifi, Muhtarlar Derneği temsilcileri katıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Su dolu inşaat temeline düşen 2 kardeş öldü
        Su dolu inşaat temeline düşen 2 kardeş öldü
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi

        Benzer Haberler

        Havza Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Havza Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Samsun'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralan...
        Samsun'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralan...
        Yoldan çıkıp karşı şeride geçen otomobil ile TIR çarpıştı; 2 yaralı
        Yoldan çıkıp karşı şeride geçen otomobil ile TIR çarpıştı; 2 yaralı
        Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza; 1 yaralı
        Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza; 1 yaralı
        Samsun'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralan...
        Samsun'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralan...
        Samsun'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı