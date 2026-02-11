Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Necla K'nin (48) kullandığı 59 EB 095 plakalı otomobil ile Ramazan D. (62) idaresindeki 55 ARY 73 plakalı hafif ticari araç, Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi kesişiminde çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Nuri D. (57) sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

