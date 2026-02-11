Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Vezirköprü'de çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 12:44 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü'de çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Karkucak Mahallesi'nde Metin Aktaş'a ait iki katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.


        Yangında evde hasar oluştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı... Yanlışlıkla öldürülmüş!
        Evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı... Yanlışlıkla öldürülmüş!
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!

        Benzer Haberler

        Canik'te 52 yaşındaki adam derede ölü bulundu
        Canik'te 52 yaşındaki adam derede ölü bulundu
        Samsun'da afet riski olan binalar denetleniyor
        Samsun'da afet riski olan binalar denetleniyor
        OMÜ'de ilk kez ameliyatsız "Mandallama" operasyonu gerçekleştirildi
        OMÜ'de ilk kez ameliyatsız "Mandallama" operasyonu gerçekleştirildi
        Otomobil, takla atıp su kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Otomobil, takla atıp su kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele çalışmaları sü...
        19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele çalışmaları sü...
        Havza Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Havza Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı