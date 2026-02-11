Vezirköprü'de çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü. Karkucak Mahallesi'nde Metin Aktaş'a ait iki katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında evde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.