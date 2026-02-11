Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da "Uluslararası Uzay Kongresi 2026 Kampüs Buluşmaları" düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) "Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) 2026 Kampüs Buluşmaları" düzenlendi.

        Giriş: 11.02.2026 - 17:34 Güncelleme: 11.02.2026 - 17:34
        Samsun'da "Uluslararası Uzay Kongresi 2026 Kampüs Buluşmaları" düzenlendi
        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) "Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) 2026 Kampüs Buluşmaları" düzenlendi.

        OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever konuk olarak katıldı.

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, açılış konuşmasında "IAC 2026 Kampüs Buluşmaları" programına ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi.

        Uzay çalışmalarının klasik anlamda keşif kavramının çok ötesine geçtiğini dile getiren Aydın, "Uzay ekonomisi üniversitelerin bilgi üretimi ve genç araştırmacıların yaratıcı gücüyle beslenen dinamik bir yapıya dönüşüyor. Bu gelişmeler, uydu ve fırlatma gibi doğrudan uzay faaliyetlerinin yanında uzaydan elde edilen veri ve teknolojilerin tarımdan ulaşıma, çevreden savunmaya kadar pek çok alanda küresel ekonomiye sağladığı katkılardan kaynaklanmaktadır. Bu yönüyle uzay ekonomisi, artık yalnızca devletlerin faaliyet alanı olmaktan çıkmış, üniversitelerin bilgi üretimi, girişimcilerin yenilikçi çözümleri ve genç araştırmacıların yaratıcı gücüyle beslenen dinamik bir yapıya dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkan Yardımcısı Fatih Dulkan, küresel uzay ajanslarını, kamu kurumlarını, özel sektörü ve akademik çevreleri bir araya getiren buluşmanın, Türkiye'nin uzay vizyonunu ve uzay ekosistemini uluslararası ölçekte güçlendireceğini ve çok taraflı işbirliklerine zemin hazırlayacağını dile getirdi.

        Uzay faaliyetlerinin artık yalnızca bilimsel bir alan olarak değerlendirilmediğini belirten Dulkan, "Bugün yaklaşık 600 milyar dolara ulaşan uzay ekonomisinin 2030'lu yıllarda 1,8 trilyon doları aşması bekleniyor. Bu, yıllık büyüme oranları yüzde 3-4 seviyelerinde olan geleneksel ekonomilerle kıyaslandığında son derece dikkati çekici bir tablo." diye konuştu.

        Uzay çalışmalarının bilimsel ilerleme, teknolojik yetkinlik ve milli güvenlik açısından da stratejik önem taşıdığını anlatan Dulkan, Türkiye'nin yalnızca dışarıdan teknoloji ve hizmet temin eden bir ülke konumunda kalmaması gerektiğini ifade ederek, "Kendi teknolojisini geliştiren, üreten ve uzay politikalarına yön veren bir Türkiye'yi görmek istiyoruz." dedi.

        Türkiye’nin son yıllarda Uluslararası Uzay Kongresi'ne artan bir ilgi ve başarıyla katıldığını belirten Dulkan, IAC 2025'te 70'in üzerinde makalenin kabul edildiğini, yaklaşık 50 akademisyen ve öğrencinin sunum gerçekleştirdiğini kaydetti. Antalya'da ev sahibi ülke olarak bu çıtanın daha da yukarı taşınması gerektiğini ifade eden Dulkan, 6 Şubat 2026 itibarıyla IAC 2026 için toplam 1024 özet başvurusu alındığını anlattı.

        TUA Başkan Yardımcısı Fatih Dulkan, "Şu anda 203 başvuru ile en fazla başvuru yapan ülke Türkiye. Bizi ABD, Çin ve Rusya takip ediyor. Başvurular her geçen gün artıyor." diye konuştu.

        IAC 2026 Direktörü Emine Doğrukök tarafından "IAF ve IAC'nin Tanıtım", Prof. Dr. Arif Karabeyoğlu tarafından IAC’ye bildirinin nasıl hazırlanması ve nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında sunum gerçekleştirdi.

        Astronot Tuva Cihangir Atasever ise uzaydan kazanımlar ve uzayda gerçekleştirilen deneyler hakkında sunum yaptı.

        Programa, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

