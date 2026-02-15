Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Samsun'unYakakent ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı, yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 20:48 Güncelleme: 15.02.2026 - 20:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'unYakakent ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı, yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        A.K'nin (24) kullandığı 06 DYZ 399 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop Karayolu Liman Mahallesi mevkisinde camiden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Y.Ş’ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Y.Ş. ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü A.K. de yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Y.Ş’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Samsun Yeşilay Spor Kulübü olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi
        Samsun Yeşilay Spor Kulübü olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi
        Silahlı yaralama olayının şüphelisi yakalandı
        Silahlı yaralama olayının şüphelisi yakalandı
        Samsunspor'un yeni Teknik Direktörü Fink, Samsun'a geldi
        Samsunspor'un yeni Teknik Direktörü Fink, Samsun'a geldi
        Naci Görür'den "Vezirköprü depremi" değerlendirmesi
        Naci Görür'den "Vezirköprü depremi" değerlendirmesi
        Samsun'da yalancı bahar: Vatandaşlar sahile akın etti
        Samsun'da yalancı bahar: Vatandaşlar sahile akın etti
        Samsun'da feci kaza: 1 ölü
        Samsun'da feci kaza: 1 ölü