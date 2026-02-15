Samsun'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

Samsun'unYakakent ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı, yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. A.K'nin (24) kullandığı 06 DYZ 399 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop Karayolu Liman Mahallesi mevkisinde camiden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Y.Ş’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Y.Ş. ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü A.K. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Y.Ş’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.