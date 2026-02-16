Samsun'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen silah operasyonunda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.



Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma neticesinde şüpheli O.C.K.'nın (29) ikametine operasyon düzenlendi.



Ekipler, yaptıkları aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 dipçik uzatmalı tabanca ve 800 tabanca mermisini ele geçirdi.



Operasyon sonucu gözaltına alınan O.C.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli hakimlikçe tutuklandı.













