        Samsun Haberleri

        Samsun'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen silah operasyonunda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 16:22 Güncelleme: 16.02.2026 - 16:22
        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma neticesinde şüpheli O.C.K.'nın (29) ikametine operasyon düzenlendi.

        Ekipler, yaptıkları aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 dipçik uzatmalı tabanca ve 800 tabanca mermisini ele geçirdi.

        Operasyon sonucu gözaltına alınan O.C.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli hakimlikçe tutuklandı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

