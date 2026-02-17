Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Havza Kaymakamı Ayvat hane ziyaretlerine devam ediyor

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, şehit yakınları, gazi, ihtiyaç sahibi yaşlılar ile özel gereksinimli bireylerine düzenlediği ziyaretlere devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 12:24 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:24
        Havza Kaymakamı Ayvat hane ziyaretlerine devam ediyor
        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, şehit yakınları, gazi, ihtiyaç sahibi yaşlılar ile özel gereksinimli bireylerine düzenlediği ziyaretlere devam ediyor.

        Ayvat, Aşağısusuz Mahallesi'nde ikamet eden Gazi Niyazi Şimşir'i, ardından Yukarısusuz Mahallesi'nde engelli Salih Erden ile ihtiyaç sahibi Cafer Doğan, Fatma Doğan ile Kevser Doğan'ı evlerinde ziyaret etti.

        Yukarısusuz Cemevini de ziyaret ederek incelemelerde bulunan Ayvat, devletin her zaman şehit yakınları, gaziler, engelliler ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Şehit yakınlarımız, gazilerimiz, engelli ve ihtiyaç sahiplerimizin, özellikle yaşlılarımızın bizlere emanet. Yapmış olduğumuz ziyaretlerle ihtiyaçlarını yerinde görerek tespit etmekte ve hızlı şekilde giderilmesi için çalışmalarımızı yönlendirmekteyiz. İki ailemize SYDV'den 70'er bin lira barınma yardımı yapılması kararı aldık. Ayrıca Havza Sosyal Hizmet Merkezi aracılığı ile ihtiyaç sahibi ve alile bütünlüğü bozulmuş bir evladımıza Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında aylık 7 bin 600 lira destek için gerekli çalışmalara başlandı." dedi.

        Ziyaretlere SYDV Müdürü Okan Ünal, SYDV personeli ve Aşağısusuz Mahalle Muhtarı İlhami Şimşir ve Yukarısusuz Mahalle Muhtarı Sadet Çalışkan da katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

