80 yaşındaki Yıldırım, kendi kendine öğrendiği süpürge yapımını 15 yıldır sürdürüyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Feyzul Yıldırım, 15 yıldır süpürgecilik mesleğini sürdürüyor.



Yukarısoğukçam Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Feyzul Yıldırım, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra yaklaşık 15 yıl önce emekli oldu.



Emekliliğinin ardından el yapımı süpürge yapımını öğrenen ve o günden bu yana evinin garajında bu işi sürdüren Yıldırım, çok fazla talep olmasa da sağlığı elverdiği sürece işini sürdürmeyi hedefliyor.



Yıldırım, AA muhabirine, 80 yaşında olduğunu ve yaklaşık 15 yıldır süpürgecilik yaptığını söyledi.



Hava şartları elverişli olduğunda çalıştığını, olumsuz hava koşullarında ise üretime ara verdiğini belirten Yıldırım, yaşının ilerlemesine rağmen işi bırakmayı düşünmediğini dile getirdi.



Yıldırım, süpürge otunu kendisinin yetiştirdiğini belirterek, bu otu getirene de süpürge yaptığını kaydetti.



Süpürge yapımını kendi çabasıyla öğrendiğini dile getiren Yıldırım, "Köyde sadece bir kişi yapıyordu. Süpürgesini aldım, söktüm, nasıl yapıyor diye baktım. Bir yaptım olmadı, iki yaptım olmadı, üçüncü, dördüncü denemede düzelttik. O günden bu yana devam ediyorum." ifadelerini kullandı.



Süpürgecilik mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğuna dikkati çeken Yıldırım, sağlığı elverdiği sürece bu işi sürdürmeyi düşündüğünü ifade etti.



