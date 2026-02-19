Havza OSB'de üretime geçen fabrikanın tapusu verildi

Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) tamamlanan ve üretime geçen bir fabrikanın daha tapusu verildi.



Havza OSB'de, 5 bin metrekarede 2 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip orman ürünleri işleyen tesisin üretime geçmesinin ardından tapusu, firma yetkilisi Ramazan Güner'e teslim edildi.



Havza OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Tapu Müdürlüğünde düzenlenen tapu teslim töreninde, Havza OSB'de yatırımların devam ettiğini belirterek, "Buraya gelen her yeni yatırım, istihdamı artıracak ve bölge ekonomisini canlandıracaktır." dedi.





Her geçen gün bir yatırımın tamamlandığını belirten Ayvat, "Havza OSB hızlı şekilde büyüyor. TCDD tarafından yükleme rampası, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapıya yönelik çalışmalar devam etmekte. Yatırımlarını tamamlayan fabrikalarımıza tapularını teslim ediyoruz. Diğer taraftan yeni yatırımcılar ile görüşerek yer tahsislerine devam ediyoruz. Üreten Havza, büyüyen Türkiye için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise Havza OSB'nin Karadeniz'in en büyük OSB'si olduğunu vurgulayarak, "Havza'nın sanayi ve üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini görmek bizleri mutlu ediyor. Bu yatırımlar sayesinde gençlerimize daha fazla iş imkanı sunulacak." diye konuştu.



Konuşmaların ardından tapu, Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz tarafından firma yetkilisi Ramazan Güner'e teslim edildi.







