        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da kadınlar mumdan çiçek ve hediyelik eşya üretiyor

        Samsun'un Terme ilçesinde açılan kursta kadınlar, mumdan hediyelik ürünler hazırlayarak hem üretime katılıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Samsun'da kadınlar mumdan çiçek ve hediyelik eşya üretiyor

        Samsun'un Terme ilçesinde açılan kursta kadınlar, mumdan hediyelik ürünler hazırlayarak hem üretime katılıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.


        Terme Kent Konseyi ile Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde şubat ayında açılan kursa katılan 25 kadın, özel günlerde kullanılabilecek farklı tasarımlarda mumdan çiçek ve çeşitli hediyelik ürünler üretiyor.

        Terme Kent Konseyi Başkanı Dilek Aydın, AA muhabirine, kursun ilk etapta kadınlara yeni bir beceri kazandırmayı amaçladığını söyledi.

        Zamanla üretilen ürünlerin ilgi görmesi üzerine çalışmayı daha sürdürülebilir hale getirmeyi düşündüklerini belirten Aydın, yaklaşan Dünya Kadınlar Günü için farklı bir çalışma yaptıklarını anlattı.

        Özel günlerde genellikle canlı çiçeklerin tercih edildiğini ancak kısa sürede soldukları için daha kalıcı bir alternatif hazırlamak istediklerine işaret eden Aydın, bu kapsamda mumdan çiçek üretmeye başladıklarını, ürünleri paketleyip paylaştıklarında çok güzel geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.

        Beklediklerinden fazla talep oluştuğuna dikkati çeken Aydın, "Şu anda kadınlarımızla siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Birlikten kuvvet doğar diyerek, kadınlarımızı üretime davet ettik. Kadın emeği bir toplumda çok önemli. Güçlü yarınlara güçlü kadınlarla ulaşacağız." dedi.

        Aydın, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadın emeğinin ve üretiminin her alanda desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

