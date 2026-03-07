Canlı
        Evlerde içilen sigaranın evcil hayvanlara zararı araştırıldı

        VEYSEL ALTUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesinde yürütülen çalışmada, sigara içilen evlerdeki evcil hayvanların vücudunda sigara içilmeyen evlerdekilere oranla yüksek nikotin değeri belirlendi.

        Giriş: 07.03.2026 - 13:37
        VEYSEL ALTUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesinde yürütülen çalışmada, sigara içilen evlerdeki evcil hayvanların vücudunda sigara içilmeyen evlerdekilere oranla yüksek nikotin değeri belirlendi.


        OMÜ Veteriner Fakültesi Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy'un doktora öğrencisi veteriner hekim Hikmet Özgün İşcan'ın tez konusu olan "Evde Beslenen Kedi ve Köpeklerde Pasif Sigara Maruziyetinin Belirlenmesi" başlıklı çalışma kapsamında 60 kedi ve 60 köpekten alınan 240 kan ve idrar numunesi analiz edildi.

        Yapılan incelemede, sigara içilen evlerde yaşayan hayvanların vücudunda içilmeyen evlerdekilere oranla "anlamlı derecede yüksek nikotin değeri" saptandı.

        Prof. Dr. Aksoy, AA muhabirine, pasif içiciliğin insanlar üzerine etkileriyle ilgili birçok çalışma olduğunu fakat hayvanlar üzerindeki etkilerinin pek çalışılmadığını söyledi.

        Hayvanların sigara dumanına maruz kaldıklarında ne kadar etkilendikleri üzerine çalışma yapmak üzere yola çıktıklarını belirten Aksoy, "Türkiye'de bu konuda yapılan ilk çalışma özelliğini taşıyor. Dünyada da sınırlı çalışma olduğunu gördük. Çalışmanın sonucunda gerçekten de sigara içilen evlerde tütün ürünlerine daha fazla maruziyet olduğunu tespit ettik." dedi.

        Pasif içicilikten hayvanların insanlara göre daha fazla etkilendiğini dile getiren Aksoy, özellikle evinde sigara içen ve aynı zamanda hayvan besleyen vatandaşların uyarılması gerektiğini vurguladı.

        Sigaranın içindeki ana madde olan nikotinin havadan daha ağır bir yapıda olduğu için yere yakın yerlerde nikotin miktarının fazla olabildiğini anlatan Aksoy, "Bir diğer özelliği, kedilerin tüylerini yalamaları. Yani sigara içilmese bile hayvanın tüyünde, kılında veya koltukların üzerinde sigaradan bir kalıntı varsa, bunu yalayarak sigaraya daha fazla maruz kalabilmekte." ifadelerini kullandı.

        Hayvan besleyenlerin hayvanların bulunduğu yerlerde sigara içmemeleri gerektiğine işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

        "Öncelikli olarak hayvan sahiplerinin hayvanların yetiştikleri ortamlarda sigara içmeyi bırakmaları gerekiyor. Birçok hastalık meydana getirdiği biliniyor tütün ürünlerinin. Hayvanlarda da tütün ürünlerinden kaynaklanan bazı hastalıkların tespiti yapılmış durumda. Veteriner hekimlik alanında da bu konuda çalışmaların, yani sigaraya maruz kalan hayvanların sağlık sorunlarının ortaya konulması için çalışmalar yapılabilir."

        - "Solunum sistemini etkileyebilecek hastalıklar ortaya çıkabiliyor"

        Hikmet Özgün İşcan ise çalışmaya tütün ürünlerinden kedi ve köpeklerin de olumsuz etkilenebileceğini düşünerek başladıklarını söyledi.

        Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne başvuran hayvan sahiplerinin hayvanlarından aldıkları kan ve idrar örneklerinde nikotin değerlerini taradıklarını anlatan İşcan, pasif maruziyetin varlığını araştırdıklarına dikkati çekti.

        Evde tütün dumanı varlığı gösteren hayvanlardan alınan numunelerde nikotin değerlerinde artış gördüklerinin altını çizen İşcan, "Evde tütün kullanımı varsa, evdeki canlılarda bunun varlığını biyokimyasal olarak ortaya koyabiliyoruz. Solunum sistemini, dolaşım sistemini, nörolojik sistemi etkileyebilecek birçok hastalık ortaya çıkabiliyor. Bunun başında solunum sistemini etkileyebilecek hastalıklar ortaya çıkabiliyor." dedi.

